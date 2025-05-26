Az çiğneyen çocuklar obez oluyor

Japonya'nın Osaka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, az çiğneyen çocukların obeziteye yatkınlık gösteriyor. Yaşları 9 ila 10 arasında değişen yaklaşık 1400 çocuğun yeme biçimlerinin incelendiği araştırmada, yiyecekleri yeteri kadar çiğnemeyen çocukların obeziteye daha yatkın olduğu belirlendi. Ayrıca, hızlı ve ağzı doluyken yiyecek tüketen çocukların da bu hastalığa yatkınlık gösterdiği tespit edildi. Çiğnemesi daha zayıf olan çocukların obeziteye bir buçuk kat daha fazla eğilimli olduğu, hızlı yiyen çocukların ise yaklaşık iki kat obezite riski taşıdığı görüldü.