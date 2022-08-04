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Giriş Tarihi: 4.8.2022 13:57 Son Güncelleme: 4.8.2022 13:57

Azerbaycan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Azerbaycan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Günümüzde Türkiye’den komşu ülkelere oldukça fazla ziyaretçi gönderilmektedir. Bu ülkelerden birisi de Azerbaycan’dır. Türkiye’den Azerbaycan’a gitmek isteyen ziyaretçiler, vize alıp almayacağı konusunda bazı araştırmalar yapmaktadırlar. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’den Azerbaycan’a gideceklerin bazı evrakları edinmesi gerekmektedir. Türkiye’de de bu konu hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre Azerbaycan vize istiyor mu? Bu konuya değineceğiz. Türkiye'den Azerbaycan'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu? İşte detaylar…

Azerbaycan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Azerbaycan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Türkiye'den Azerbaycan'a gitmek isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Aynı zamanda kardeş ülke olarak da anılan Azerbaycan, bazı ülkelere vizesiz belirli bir süreye kadar kalma hakkı tanımıştır. Ayrıca bazı özel durumlar için de Azerbaycan, ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlayabilmektedir. Türkiye ile Bakü Büyükelçiliği son zamanlarda imzalanan protokoller ile bazı durumları ortadan kaldırmıştır. Türkiye'den Azerbaycan'a giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Sorusu merak edilmektedir. Azerbaycan vize istiyor mu? İşte yanıtı…

Azerbaycan Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nin yaptığı duyuruya göre; 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan'a kimlik kartlarıyla seyahat edebileceklerdir. 1 Nisan 2021'de itibarıyla yürüklükte olacak bu protokol doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak her iki ülkeye 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat edebilecek. Bu anlamda bazı evraklar gerekmektedir.

Türk vatandaşlarına Türkiye'den çıkarken Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türkçe ve Azerice hazırlanmış "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş ve çıkış damgaları tatbik edilerek verilmesi gerekmektedir. Her iki ülkenin vatandaşları Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde bu belgeyi yanında taşıyarak ülke giriş-çıkışları sırasında çipli kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında Azerbaycan bazı ülkelere 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı tanımaktadır. Bu ülkeler aşağıdaki gibidir:

  • Beyaz Rusya
  • Gürcistan
  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Moldova
  • Rusya
  • Tacikistan
  • Türkiye (30 gün)
  • Ukrayna
  • Özbekistan

Azerbaycan Pasaport İstiyor Mu?

Azerbaycan Hükümeti, belirli ülkelerin vatandaşlarına, belirli bir süre için vize almak zorunda kalmadan umumi Azerbaycan pasaportu ile turizm veya iş amaçlı Azerbaycan ziyareti ve diplomatik ve hizmet pasaportu ile resmî amaçlı Azerbaycan ziyareti için giriş izni verebilmektedir. Diğer ülkelerin vatandaşları, Azerbaycan Cumhuriyeti büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından, Azerbaycan'a seyahat etmeden önce vize almak zorundadır.

Buna ek olarak; Arnavutluk, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Kolombiya, Hırvatistan, Küba, Macaristan, Endonezya, İran, İsrail, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Libya, Makedonya, Fas, Karadağ, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, Suriye, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Vietnam, ayrıca Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Katar, İspanya ve İsveç diplomatik pasaport sahiplerinin Azerbaycan'ı ziyaret etmek için vize alması gerekmemektedir.

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Azerbaycan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Azerbaycan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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