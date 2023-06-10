Azerbaycanlı doktor dede  her telden çalıyor

1948 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan Vamık Kadimoğlu, doktor olan babası ve ailesinden etkilenip Tıp Fakültesini kazandı. Kadimoğlu, çocuk pediatri doktoru Zaire Abuşoğlu ile evlendi. Erol isminde bir oğlu dünyaya geldi. Kadimoğlu, 10 yıl sonra geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı. Bakü'de ve Kazakistan'ın Almaata şehrinde "özel vahim bulaşıcı hastalıkları" üzerine doktorluk ihtisasını yapan Kadimoğlu, daha sonra Türkiye'ye geldi. Giresun'da t Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Sebahat Çakırmelikoğlu ile tanıştı ve ikinci evliliğini onunla yaptı. Ondan da bir oğlu oldu.
9 ÇEŞİT ENSTRÜMAN ÇALIYOR
25 yıl boyunca Trabzon'da KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı'nda görev yaptı. Kadimoğlu, daha sonra ikinci eşiyle boşanma aşamasındayken eşi hayatını kaybetti. Yıllarca hem doktorluk yapan hem de çeşitli enstrümanlar çalan Kadimoğlu, 2020 yılında Trabzon Köşk Huzurevine yerleşti. Huzurevinde mutlu olduğunu ifade eden Kadimoğlu, "Yıllarca doktorluk mesleğimde ve müzik enstrümanlar konusunda yüzlerce öğrenci yetiştirdim.
Resim yaptım, enstrüman olarak kemençe, piyano, gitar, mandolin, tambur, keman, flüt, buzuki, org eğitimleri verdim. Dil olarak Fransızca, İngilizce, Almanca, Latince ve Türkçe'mi geliştirdim. Öğrencilere dil eğitimi verdim. Hayatımda çok çileler, acılar çektim. Burada mutluyum. Arada bir eğitim verdiğim öğrencilerimle sokakta veya burada karşılaşıyoruz. Onlar beni tanıyor, bana hocam dediklerinde çok mutlu oluyorum. Burada arkadaşlarımla koro kurduk. Hep birlikte şarkılar çalıyor, söylüyoruz. Özel hayatımda bulamadığım mutluluğu burada buldum" dedi.