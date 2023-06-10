Azerbaycanlı doktor dede  her telden çalıyor

Resim yaptım, enstrüman olarak kemençe, piyano, gitar, mandolin, tambur, keman, flüt, buzuki, org eğitimleri verdim. Dil olarak Fransızca, İngilizce, Almanca, Latince ve Türkçe'mi geliştirdim. Öğrencilere dil eğitimi verdim. Hayatımda çok çileler, acılar çektim. Burada mutluyum. Arada bir eğitim verdiğim öğrencilerimle sokakta veya burada karşılaşıyoruz. Onlar beni tanıyor, bana hocam dediklerinde çok mutlu oluyorum. Burada arkadaşlarımla koro kurduk. Hep birlikte şarkılar çalıyor, söylüyoruz. Özel hayatımda bulamadığım mutluluğu burada buldum" dedi.