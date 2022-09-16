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Giriş Tarihi: 16.9.2022 13:12

Azeri iş adamı aklandı... O iddialar boş çıktı

İş adamı Erdal Danyal’ın vefatından sonra eşi ve kızı, şirketin diğer ortağı Azerbaycan asıllı Rus işadamı İskender Halilov hakkında şikayetçi oldu. Savcılık soruşturması devam ederken Danyal’lar, iş adamı Halilov hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Karar sonrası iş adamı tüm iddialardan aklanmış oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Azeri iş adamı aklandı... O iddialar boş çıktı

Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden olan Desing Plus'ın sahibi Erdal Danyal geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybetti. Danyal'ın ortağı olduğu şirketin hisseleri eşi Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal'a kaldı. Şirketin diğer ortağı ise ünlü işadamı İskender Halilov'du. Halilov aynı zamanda Mra Turizm'in de kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı. İddiaya göre Desing Plus'ın, Mra Turizm'den yaklaşık 4 milyon lira alacağı vardı. Parasını tahsil etmek isteyen Design Plus yetkilileri icra takibi başlattı. Şubat ayında Mra Turizm, icra takibine itiraz ederek tarafların kendi aralarında anlaştığını ileri sürdü.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI

Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal, iş adamı İskender Halilov'un hileli davranışlarla dolandırılıcılık suçunu işlediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Halilov, kendisine ait pek çok şirket bulunduğunu, bunların yönetiminin profesyonel ellerle yürütüldüğünü ve şikayete konu olayla ilgisi olmadığını belirtti. Danyal ikilisi, soruşturma devam ederken iş adamı hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Savcılık soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

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Azeri iş adamı aklandı... O iddialar boş çıktı
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