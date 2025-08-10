Azılı hırsız kümeste kafeslendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde "hırsızlık", "yaralama", "hükümlünün firarı", "mala zarar verme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri bu kapsamda, 6 Eylül 2021'den bu yana aranan ve hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuncay D.'nin Esenler'de saklandığı daireye operasyon düzenledi.

KÜMESTE YAKALANDI

Polisin geldiğini fark eden zanlı, binanın çatısına çıkıp yan binanın çatısına geçtikten sonra saklandığı güvercin kümesinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.