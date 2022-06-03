Aziz final mi yapıyor, bu akşam bitiyor mu, sezon finali mi? Show TV Aziz yeni sezon ne zaman?

AZİZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kenan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması ardına Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Efnan'ın Aziz ve Kenan'ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz'le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser.

Pierre'in Zehra'yı yakalaması Aziz'in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra'yı kurtarıp milli mücadeleye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz'in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur.

Efnan, Aziz'in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz'i bulup onu görmeye kararlıdır! Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar!