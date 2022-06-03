Aziz final mi yapıyor, bu akşam bitiyor mu, sezon finali mi? Show TV Aziz yeni sezon ne zaman?

Aziz yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Birçok dizi final kararı alırken sezon molasına giren diziler de çoğunlukta. Yeni bölüm fragmanı ile görkemleri sahneleri gören izleyenler "Aziz final mi yapıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin final mi yoksa sezon finali mi yaptığı Show TV yayın akışı ve fragmanları ile yanıtlandı. Peki, Aziz yeni sezon var mı, ne zaman? İşte cevaplar…
AZİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Aziz 28. Bölüm ile bu akşam Show TV ekranlarında yayında olacak. Son bölümlerde Antakya Cumhuriyeti için çabalayan Aziz karakteri ardından izleyenler, dizinin zafer sahneleri sonrası biteceğini düşündü. Peki, dizi ekranlara veda mı ediyor?
Dizinin bu akşam ekranlarda gelecek 28. Bölümü sezon finali olacak. Buna göre Aziz dizisi yayın hayatına devam edecek. Peki, yeni sezon ne zaman?
AZİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Aziz sezon finali arası verirken Antakya Cumhuriyeti yolunda Pierre'nin acımasız planları heyecanı doruğa taşıyacak. Görkemli ve tansiyonu yüksek sahnelerin ardından dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.
Geçtiğimiz yıllarda ve diğer dizilerde olduğu gibi dizinin yeni sezonunun Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
AZİZ SEZON FİNALİ ÖZETİ
Kenan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması ardına Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Efnan'ın Aziz ve Kenan'ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz'le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser.
Pierre'in Zehra'yı yakalaması Aziz'in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra'yı kurtarıp milli mücadeleye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz'in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur.
Efnan, Aziz'in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz'i bulup onu görmeye kararlıdır! Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar!