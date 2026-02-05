Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor: Başkanların tutukluluk hallerinin devamı talep edildi

Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasından yedinci gün. 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı dahil 200 kişinin yargılandığı dava beşinci gününde Silivri'de görülmeye devam ediyor. 33 tutuklu sanığın savunmasının tamamlanmasıyla birlikte savcı tutukluluğa yönelik mütalaa verdi.

Savcı, Zeydan Karalar, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar dahil 30 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ve Oktay Aktaş'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesi talep edildi.