Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor: Rıza Akpolat’ın yardımcısından baskı itirafı!

AKTAŞ'IN BELEDİYE ÜSLERİ

Ozan İş, "Evraklar Mustafa Mutlu tarafından hazırlanmıştır. Ali Rıza Yılmaz suçu benim üzerime atarak çelişkili ifadeler vermektedir." dedi. Beşiktaş Belediyesi'nin mali işlere en uzun süre bakan bürokratı olduğunu savunan İş, şunları söyledi: "Görev yaptığım süre içerisinde birçok kişiyle muhatap olmuşumdur ama hiçbiriyle Aziz İhsan Aktaş'la olduğu gibi sürtüşme olmamıştır. Kendisi adeta belediyeyi kendine üs yapmıştı. Bir gün beni arayarak, buranın tek müteahhidinin kendisi olduğunu, başkasına iş verilirse onu öldüreceğini söylemiştir. Aziz İhsan Aktaş'la yazışmalarımızda görüleceği üzere kendisi sürekli beni aramakta, yazmakta, taciz etmektedir. Rüşvet verdiğini iddia ettiği gündeki yazışmalara bakılırsa o gün beni iki defa aradığını ve iki defa cevapsız arama olduğunu göreceksiniz. Ben telefonunu açmadığım birinden nasıl rüşvet alabilirim? Rüşvet iddiasını Mustafa Mutlu'yla kurguladığını düşünüyorum. Kendisinden asla para talep etmedim, teslim almadım." dedi.

"RIZA AKPOLAT'IN AVUKATLARINDAN BASKI GÖRDÜM"

İş, "Benden önce dinlenen bazı sanıklar benim savcılık tarafından baskıya uğradığım ve ifade verdiğim yönünde beyanda bulunmuşlardır. Vatan Emniyeti'ndeki hariç hepsini kendi irademle verdim. Peki orada kimden baskı gördüm? Rıza Akpolat'ın avukatlarından baskı gördüm. Özel müdafim huzurunda ifademi vereceğimi söylediğimde de Akpolat'ın avukatları onun kontrolünde konuşmam gerektiğini söyledi. Baskıyı sadece Akpolat'ın avukatlarından gördüğümü belirtmek isterim. Savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmadım. Savunma hakkım kapsamında belediyede yaşanan ve tarafımca bilinen bazı hususları açıkladım." savunmasını yaptı.

SINIF ARKADAŞLIĞI GÜNDEME GELDİ

Rıza Akpolat'ın avukatı, İş'e, "Beni tanıyor musunuz, karşılaştık mı?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine İş, "Hayır. Kendisi gelip beni Vatan Emniyet'te ziyaret etmemiş ki ben tanıyayım. Kayıtlardan kimin ziyaret ettiği görülecektir." cevabını verdi. Rıza Akpolat'ın "Ozan İş, belediyeye sadece İSKİ'de müfettiş olduğu için mi geldi, yoksa sınıf arkadaşı olmamızın etkisi var mıdır?" sorusunu İş, "Tabii ki vardır." diye yanıtladı. İş, Akpolat'ın, "Bu kadar yolsuzluğun, usulsüzlüğün, haksızlığın olduğunu iddia ettiği yapının içinde neden istifa etmeyi düşünmemiş?" sorusuna karşılık, "Bir şeylerin daha iyi olma ümidini her zaman içimizde taşımışızdır." dedi.