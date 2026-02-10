Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor: Rıza Akpolat’ın yardımcısından baskı itirafı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.
ZEYDAN KARALAR DAHİL 9 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Son olarak tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Rıza Akpokat'ın şoförü Mehmet Ataş, eski İSFALT muhasebe müdürü Oktay Aktaş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın bulunduğu 9 tutuklu sanık tahliye edilmişti. Davada tutuklu sayısı böylelikle 22'ye inmiş oldu.
DAVA DEVAM EDİYOR
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen davada tutuksuz sanıkların savunmaların alınmasına başlandı.
OZAN İŞ'İN İTİRAFLARI SES GETİRDİ
Bugün mahkemede 18 tutuksuz sanık savunmasını gerçekleştirdi. Dikkat çeken isimlerden birisi Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş oldu. İş, Beşiktaş Belediyesi'nin mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a değerinin 180 milyon lira altında satıldığı iddiasına ilişkin savunma yaptı. Hastane sürecinin satışından Rıza Akpolat ve Önder Gedik'in bilgisi olduğunu, satış sürecini kendisinin yönetmediğini ileri süren Ozan İş, süreci tutuklu sanık Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanık ihale danışmanı Mustafa Mutlu'nun yönettiğini söyledi.
AKTAŞ'IN BELEDİYE ÜSLERİ
Ozan İş, "Evraklar Mustafa Mutlu tarafından hazırlanmıştır. Ali Rıza Yılmaz suçu benim üzerime atarak çelişkili ifadeler vermektedir." dedi. Beşiktaş Belediyesi'nin mali işlere en uzun süre bakan bürokratı olduğunu savunan İş, şunları söyledi: "Görev yaptığım süre içerisinde birçok kişiyle muhatap olmuşumdur ama hiçbiriyle Aziz İhsan Aktaş'la olduğu gibi sürtüşme olmamıştır. Kendisi adeta belediyeyi kendine üs yapmıştı. Bir gün beni arayarak, buranın tek müteahhidinin kendisi olduğunu, başkasına iş verilirse onu öldüreceğini söylemiştir. Aziz İhsan Aktaş'la yazışmalarımızda görüleceği üzere kendisi sürekli beni aramakta, yazmakta, taciz etmektedir. Rüşvet verdiğini iddia ettiği gündeki yazışmalara bakılırsa o gün beni iki defa aradığını ve iki defa cevapsız arama olduğunu göreceksiniz. Ben telefonunu açmadığım birinden nasıl rüşvet alabilirim? Rüşvet iddiasını Mustafa Mutlu'yla kurguladığını düşünüyorum. Kendisinden asla para talep etmedim, teslim almadım." dedi.
"RIZA AKPOLAT'IN AVUKATLARINDAN BASKI GÖRDÜM"
İş, "Benden önce dinlenen bazı sanıklar benim savcılık tarafından baskıya uğradığım ve ifade verdiğim yönünde beyanda bulunmuşlardır. Vatan Emniyeti'ndeki hariç hepsini kendi irademle verdim. Peki orada kimden baskı gördüm? Rıza Akpolat'ın avukatlarından baskı gördüm. Özel müdafim huzurunda ifademi vereceğimi söylediğimde de Akpolat'ın avukatları onun kontrolünde konuşmam gerektiğini söyledi. Baskıyı sadece Akpolat'ın avukatlarından gördüğümü belirtmek isterim. Savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmadım. Savunma hakkım kapsamında belediyede yaşanan ve tarafımca bilinen bazı hususları açıkladım." savunmasını yaptı.
SINIF ARKADAŞLIĞI GÜNDEME GELDİ
Rıza Akpolat'ın avukatı, İş'e, "Beni tanıyor musunuz, karşılaştık mı?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine İş, "Hayır. Kendisi gelip beni Vatan Emniyet'te ziyaret etmemiş ki ben tanıyayım. Kayıtlardan kimin ziyaret ettiği görülecektir." cevabını verdi. Rıza Akpolat'ın "Ozan İş, belediyeye sadece İSKİ'de müfettiş olduğu için mi geldi, yoksa sınıf arkadaşı olmamızın etkisi var mıdır?" sorusunu İş, "Tabii ki vardır." diye yanıtladı. İş, Akpolat'ın, "Bu kadar yolsuzluğun, usulsüzlüğün, haksızlığın olduğunu iddia ettiği yapının içinde neden istifa etmeyi düşünmemiş?" sorusuna karşılık, "Bir şeylerin daha iyi olma ümidini her zaman içimizde taşımışızdır." dedi.