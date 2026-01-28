Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün: Savunmalar alındı, duruşma yarına ertelendi

Dün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülmeye başlayan davada avukat talepleri alınmış, kimlik tespitler yapılmış ve iddianamenin özeti okunmuştu. Mahkeme, tutuklu sanıların savunmalarının bugün alınmasına karar vererek ertelemişti.

İLK SANIK CEYHAN KAYHAN

İlk olarak tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunmasına başlandı. Kayhan çalışma hayatı boyunca hep belediyelerde çalıştığını, Mayıs 2024'te Adıyaman Belediyesi'nde deprem sonrası faydalı olmak adına göreve başladığını ifade eden Kayhan, "Hayatım Adıyaman'da belediyecilik olmuştu. Benim hakkımda ifade veren Savaş Çetinkaya tanışmışlığımız eskiye dayanır zaman zaman aramızda para ilişkileri olmuştur anlamadığım bir şekilde bana böyle bir iftirada bulundu. Kendisinin bana gönderdiği 170 bin lira, benim gönderdiğim 25 bin lira sanki ondan rüşvet almışım gibi gösteriyor. Bunu kabul etmiyorum" dedi.

200 BİN TL SONRASI ORTAK BAZ KAYDI SORULDU

Abdurrahman Tutdere'nin başkanlığa gelmesiyle tüm ihaleleri feshettiğini amaçlarının kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir belediye olması olduğunu söyleyen Kayhan, "1.5 yıl belediyede çalıştım o firma veya onunla bağlantılı firmalara ihale vermedik. Kimseden rüşvet almadım, hakkediş ödemeleri için kimseden para almadım" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, sanığa Savaş Çetinkaya'nın bankadan 200 bin TL çektiğini ve akabinde kendisiyle ortak baz verdiğine yönelik tespit soruldu. Kayhan, "Adıyaman'a geldiğini, görüşmek istediğini söylemişti" cevabını verdi.

SEYHAN BELDİYE BAŞKANI SAVUNMASINI YAPTI

Tutuklu sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sözlerine tahliye talebiyle başladı. 2024 Mart'ta başkanlık olarak seçildiğini, Aktaş'ın belediyeden ihale almadığını ve göreve geldiğinde de devam eden ihalelerinin yenilenmediğini ileri sürdü. Sadece Aziz İhsan Aktaş değil diğer firmalarında ödemelerinin yapıldığını belirten Aydar, "Aziz İhsan Aktaş'ın akrabalarının şirketten alacağı olan 1.5 milyondur. Ağustos'taki tapu devrinden sonra yine 1.5 milyondur. Temmuz ayındaki ihalenin rüşveti Kasım ayında mı olur, veresiye rüşvet mi olur? Söz konusu bu daireler iki bağımsız bölümden oluşan son derece lüks eşyalı dairelerdir. Babam bu özel tasarım daireyi Aktaş'a 16 milyona satmıştır" dedi.

"OTEL ÜCRETİMİ ÖDEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Kadir Aydar, Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde daireleri 20 milyon TL'ye satın aldığını söylediğini ancak Aktaş'ın babasına sadece 4 milyon ödeme yaptığını iddia ederek, "Aktaş ile Alara My World sitesinde komşuluk ilişkisi başlamıştır. İstanbul'a gittiğimde komşuluk ilişkisinden dolayı ziyaretten bulundum. Kendisinin otel ücretimi ödediğini bilmiyordum. Soruşturma esnasında öğrendiğimde yardımcıma sordum ve parayı iade ettik. Belediye başkanıyım bu ülkeden kovsalar da gitmem kaçma şüphem yoktur" şeklinde savunmasını bitirdi.

OYA TEKİN'E EŞİNİN ALDIĞI PARALAR SORULDU

Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. Mahkeme başkanının, Aziz İhsan Aktaş'ın, Celal Tekin'e 1 milyon dolar parayı elden verdiğine ve 75 milyon hakediş ödemesi yaptığına ilişkin iddiasının sorması üzerine Tekin, talimatının olmadığını ve belediyede tüm hizmetlerin kurallara uygun yapıldığını öne sürdü.

"HİÇBİR İLGİM YOKTUR"

Oya Tekin, Aziz İhsan Aktaş'la sadece ilk belediye başkanı seçildiği dönemde ayaküstü, "hayırlı olsun" görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydederek, "Aziz İhsan Aktaş'la hiç ilgim ve alakam yok. Hangi firmadan hizmet aldığım değil, hizmetin en iyi şekilde verilmesi önemlidir. Hizmeti iyi veren herkes belediyeyle çalışabilir." diye konuştu.

OYA TEKİN'İN EŞİNDEN ARACI İDDİASI

Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin, eşiyle iletişim kuramayan bazı insanların kendisine taleplerini ilettiğini ve talebi onları belediyeye yönlendirdiğini söyledi. Tekin, "Ben, Aziz İhsan Aktaş'ı öncesinde tanımam. Kendisi birilerini araya sokarak eşimle tanışmak istemiştir. Tanışamayınca benimle tanışmak istedi. Araya girenler sonrası kendisiyle tanıştım. Bana, yakınlarının belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Ben de kendisini belediyenin ilgili bölümüne yönlendirdim. Ben de kendisine borcun eşim Oya Hanımın şahsi borcu olmadığını, belediyeye ait olduğunu söyledim." dedi.

ANRARA'DA GÖRÜŞME SEBEBİ ANLAŞILMADI

Tekin, Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde belediyeye gittiğini iddia ederek "Şahsa Ankara'da görüşebileceğimizi söyledim. Kendisiyle kısa bir süre görüştüm. Kendisi şirketlerinin batma, sabrının taşma aşamasına geldiğini söyledi" savunmasını yaptı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ: ARACILAR KİM?

Savunmanın ardından Aziz İhsan Aktaş söz alarak Celal Tekin'e soru sordu. Aktaş, "Kendisiyle görüşmek için aracılar koyduğumu söyledi. Bunların kimler olduğunu söyleyebilir mi?", "Normal bir insan eski mi, yeni borcunu mu öder?" sorularını yöneltti.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Celal Tekin, bu sorulara karşılık, "Kendisi eşimle görüşmek için siyasileri, bütün tanıdıklarımızı seferber etmiş" diyerek bir isim söylemedi. Tekin'in avukatı ise ödemenin belediye tarafından yapıldığını ve müvekkilinin bilgisinin olmadığını belirterek soruya itiraz etti.

ZEYDAN KARALAR TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savunma sırası görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a geldi. 15.01.2025'te Baki Nugay'ın itirafçı ifadesinde "Ben kimseye rüşvet vermedim, aracılık etmedim. Aziz İhsan Aktaş benim ortağım değildi" dediğini belirterek "Aziz İhsan Aktaş Seyhan Belediyesi'nde ihale almadı. Ben Adanalı'yım benim Silivri'de ne işim var. Biz Adanalı olarak direk Allah'a bağlıyız." dedi. Suçlamaları reddeden Karalar tahliyesini talep etti.

MAHKEMEDE GÖRÜNTÜ KRİZİ

Mahkeme başkanı sürekli olarak duruşmada görüntü alındığını ve paylaşılmasından dolayı son kez uyarıda bulunduğunu aksi halde duruşmalara izleyicisiz devam edeceğini söyledi. Duruşma yarına ertelendi.