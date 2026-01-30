Haberler Yaşam Haberleri Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında dördüncü gün! Savunmalar devam ediyor
Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:51

Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası devam ediyor... Tutuklu 7 CHP’li belediye başkanı dahil 200 kişinin yargılandığı dava dördüncü gününde Silivri’de görülüyor. Bugün tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.

DAVANIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen davanın dördüncü gününde savunmaların alınmasına devam ediyor.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Duruşmaya Rıza Akpolat, Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı.

