Aziz İhsan Aktaş davasında itiraf günü: Savunma sırası örgüt lideri Aktaş’ta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 24'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor.

DAVANIN 10'UNCU GÜNÜ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen duruşmaya Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve Kadir Aydar'ın aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı.

"ERHAN DAKA'YA 3 DEFA PARA VERDİM"

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. Savunma yapan isimlerden biri Akın Kumanlı oldu. Araç sorumlusu olduğunu ifade eden Kumanlı, "Yusuf Akın'ın talimatıyla Erhan Daka'ya 3 defa para teslimi yaptım. 16 aracıda teslim ettim. Paraların ne adı altında verildiğini bilmiyorum. Araçları şoförlerle birlikte Avcılar'daki seçim merkezinde teslim ettik. Seçimlerde kullanacağını biliyordum." dedi.

SÖZ AKTAŞ'A GELDİ

Savunma sırası çıkar amaçlı suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'a geldi. Aranın ardından Aktaş savunmaya başlayacak.

AKTAŞ'IN 704 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

13 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yolsuzluk ve rüşvet çarkına dair önemli itiraflarda bulunan Aktaş, 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş'ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

1.1 MİLYARLIK VURGUN

İddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütünün şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğu tespit edilmişti.

CHP'Lİ BELEDİYELERE AKAN MİLYONLAR

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği tespitleri, dikkat çeken detaylar arasındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgütün, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdığı ve Aktaş'ın CHP'li belediyeleri adeta ele geçirdiği iddianamede anlatılmıştı.

RÜŞVETLE SEÇİM ÇALIŞMASI

İddianamede, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldığı, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında 1 milyon dolar verildiği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 300 bin dolar nakit teslim edildiği ve Yumurtalık'taki iki taşınmazın, gerçek değerinin çok üzerinde 20 milyon lira karşılığında yeğeni Uğur Aktaş adına devredildiği ortaya çıkmıştı.