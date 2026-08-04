Aziz Yıldırım’ı şikayet etmişti: Acun Ilıcalı’ya takipsizlik kararı

Fenerbahçe yönetimi loca konusunda harekete geçmiş ve Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmişti. Fenerbahçeli yetkililer, iptal edilen locanın stadyumun orta noktasında bulunduğunu ve bundan sonra "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını belirtti.

ILICALI MAHKEMEYE VERDİ

Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, ücretini ödediği locasının kanunsuz bir şekilde elinden alındığını söyleyerek Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

"O LOCA BAŞKANLIK MAKAMININ"

Bunun üzerine Ilıcalı'ya cevap veren Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamada bulundu.

Yıldırım, "Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş. Ah canım benim ya. İki yıl önce 9 milyon euroya loca alındı. Kulübün paraya ihtiyacı varsa bunu doğrudan destek olarak verebilirdiniz. Reklam yapıldı, Mourinho getirildi; ardından gönderildi ve yaklaşık 10 milyon euroya yakın tazminat ödendi. Bunun son iki ayını da biz karşıladık. Bütün bunlar Fenerbahçe'ye zarar vermedi mi? O loca ise benim değil, başkanlık makamının locasıdır. Gerekirse diğer localarla birlikte, kim başkan olursa onun kullanımında olacaktır."

TAKİPSİZLİK KARARI

Şikayet dilekçesini değerlendiren savcılık, dosyaya takipsizlik kararı verdi. Kararda, eylemin sözleşmenin ifadı ve feshi nedeniyle doğan özel hukuk hukuk uyuşmazlığı niteliğinde olduğu, feshin geçerli olup olmadığı, tazminat vb. sair talepler yönünden hukuk mahkemeleri nezdinde talepte bulunulması gerektiği, güveni kötüye kullanma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, şikayet dilekçesinde ceza yargılamasına konu olabilecek herhangi bir suç unsuru bulunmadığı belirtildi.