Azmettirici cinayet zanlısı çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesinde geçtiğimiz gün eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayına karışan şüpheliler tek tek tespit edilip yakalandı. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Olayda silah kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.Öte yandan yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin talimatı Gürcistan'da firari durumda olan akrabaları H.Ş'den 250 bin lira karşılığında aldıklarıöğrenildi. Şüphelilerin akraba oldukları ve olayı para karşılığı yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtlarına da ulaştı. Olayda silah Kullanan Ozan Dalmaz'ın 1 adet Oto Hırsızlığından kaydının olduğu, Osman Mukan'ın 1 adet kasten yaralamadan kaydının olduğu, Mert A.'nın toplam 7 kaydı olduğu öğrenildi. İ.T.'nin ise 2 suç kaydı varken firari H.Ş.'nin ise adam öldürme suçunun da bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.