Azmin zaferi! 54 yaşında oğluyla aynı üniversiteden mezun oldu

Üniversite okumanın en büyük hayali olduğunu, yıllardır içinde ukde kaldığını dile getiren ve hayallerinin peşinden giden Gülay Altun, ilham veren başarı hikâyesini SABAH'a anlattı.

"BU YAŞTAN SONRA NE OKUMASI" DEDİLER, VAZGEÇMEDİ

Üniversite sınavını kazandıktan sonra çevresinin ilk başta bu karara çok şaşırdığını ancak kısa sürede büyük destek gördüğünü aktaran Altun, şunları söyledi: "Yeniden okul sıralarına dönme kararını aldığımda çocuklarım ve torunum en büyük destekçim oldu. Üniversiteyi kazandığımı söylediğimde çevremdekiler yaşımdan dolayı çok şaşırdı. 'Bu yaştan sonra ne okuması evde otur torununa bak' dediler ama benim hevesimi ve azmimi gördükten sonra herkesten olumlu tepkiler aldım. Bu da beni çok motive etti. Benden sonra birçok arkadaşım üniversite okumak istedi."

OĞLUYLA AYNI GÜN MEZUN OLDU

Gülay Altun için mezuniyet gününü daha da özel kılan ise oğlu Utku Buğra Yılmaz (23) ile aynı üniversiteden, aynı gün mezun olması oldu.

"Tabii ki benim aslında en büyük destekçim, aynı zamanda üniversitedeki en iyi arkadaşım oğlumdu. Bir anne için evladının mezuniyetini görmek hayattaki en güzel gurur kaynaklarından biridir. Ama onunla aynı gün mezun olmak çok ayrı bir duygu ve gurur verici oldu. Bugün geriye dönüp baktığımda geç kaldığımı sandığım yerde aslında kendim için en doğru zamanda kararı vermişim diyorum. Yaş, hayallerin önündeki engel değil, tecrübenin ve cesaretin göstergesidir."

"HEM ÜNİVERSİTE ARKADAŞIM HEM DE ANNEM"

Oğlu Utku Buğra Yılmaz ise annesiyle aynı sıraları paylaşmanın ve aynı gün mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Annem ile gurur duyuyorum. Vizelere, finallere beraber girdik. Her zaman birbirimizi motive ettik. Evde o bana sınavına çalış diyordu, ben de ona. Tarif edilemez bir duygu. O benim hem üniversite arkadaşım hem de annem. Azmine ve hayat neşesine hayranım"

HAYALLERİNİZİ ERTELEMEYİN

Gülay Altun, evine kapanan, hayallerini erteleyen kadınlara ise şu ifadeleri kullandı: "Başlamak için hiçbir zaman geç değil. İstek, emek ve sabır olduğu sürece insan her yaşta yeni başarılar elde edebilir. Ben de bu diploma ile hem kendime verdiğim sözü tutmanın hem de çevremdeki kadınlara ilham olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Okumak, başarmak çok güzel. Şimdi ikinci üniversitemi de okumak istiyorum."

Haber Girişi Hande Erdem - Editör