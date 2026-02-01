Azmiyle herkese örnek oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yüzde 85 engelli olarak dünyaya gelen Erdoğan Genç (25), günde yaklaşık 10 saat hurdacılık yapıyor. Zorlu koşullara rağmen pes etmeyen Genç, hurda depolarında yükleme yapıyor, spiral makinesiyle demir kesiyor. Beş kişilik ailesinin tek çalışanı olan Genç, kazandığı sınırlı gelirle hem evin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de tedavi için umut bağladığı 1,5 milyon TL'lik ameliyat masraflarını biriktirmeye çalışıyor. Umudunu kaybetmediğini söyleyen Genç, "Kemik yamukluğu, diz kapağı eksikliği ve kalça çıkığı rahatsızlıklarım var. 6-7 yaşıma kadar emekleyerek ya da tutunarak yürüyebildim. Doktorlar yüzde 80–90 iyileşme şansım olduğunu söylüyor. Elde ettiğim gelir, tedavi masraflarımı karşılamaya bile yetmiyor" dedi. Genç, Valilik izniyle bir yıllık yardım kampanyası başlattığını belirterek hayırseverlerden destek beklediğini söyledi.