Azra’nın dostluk şarkısı

Bursa Karacabey'e ağlı Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz (67) ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Dostluğu anlatan belgesel çekildi. Köy meydanına ikilinin anıtı bile dikildi. Leylek köyü ziyaretçi akınına uğradı. İkili için 7 gün 24 saat canlı yayın yapan internet sitesi devreye aldı. Yaren, şimdi de adına yazılan bir şarkı ve her yıl rotasında yer alan Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde çekilen kliple ölümsüzleşti. Şarkının söz yazarı ise küçüklüğünden beri babasının anlattığı Yaren leylek hikayesi ile uykuya dalan 9 yaşındaki Azra Gülce Altıntaş. Klibin metin yazarlığını da babası Samet Altıntaş yaptı. Baba kız kamera karşısına geçti. Leylek Köyü şarkısını hem seslendirdi hem oynadı. Klipte Yaren leylek, Adem Yılmaz ve muhtar Rıdvan Çetin de oyuncu olarak yer aldı. Yönetmen koltuğunda Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini kamuoyuna duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş yer aldı. Sözlerinde, leylek köyünü ve Adem Yılmaz'ı anlatan şarkının klibinde, Yaren leyleğin mart ayında 12'nci kez geldiği köyde, Adem Amca ile buluştuğu anlara da yer verildi. DHABahar geldi yine sen de gelince,Çiçekler açar hep leylek köyündeYaren geldi yine, kondu sandalaAdem amca hadi, balık tutsanaMeşaleler yanar akşam oldu mu?Sen hiç göçmen leylek oldun mu?Bir masala inanıp hayal kurdun mu?Kanatlarını takıp uçtun mu?Yaren gözüktü gökyüzündeKoşun çocuklar koşun leylek köyüne