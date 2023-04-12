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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Azra’nın dostluk şarkısı

9 yaşındaki Yaren, ‘Balıkçı Adem ile Yaren’ masalını dinleyerek büyüdü. Etkilendiği bu dostluğun şarkısını yazdı. Şarkıya babası, balıkçı ve Yaren ile bir de klip çekti

Azra’nın dostluk şarkısı
Bursa Karacabey'e ağlı Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz (67) ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Dostluğu anlatan belgesel çekildi. Köy meydanına ikilinin anıtı bile dikildi. Leylek köyü ziyaretçi akınına uğradı. İkili için 7 gün 24 saat canlı yayın yapan internet sitesi devreye aldı. Yaren, şimdi de adına yazılan bir şarkı ve her yıl rotasında yer alan Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde çekilen kliple ölümsüzleşti. Şarkının söz yazarı ise küçüklüğünden beri babasının anlattığı Yaren leylek hikayesi ile uykuya dalan 9 yaşındaki Azra Gülce Altıntaş. Klibin metin yazarlığını da babası Samet Altıntaş yaptı. Baba kız kamera karşısına geçti. Leylek Köyü şarkısını hem seslendirdi hem oynadı. Klipte Yaren leylek, Adem Yılmaz ve muhtar Rıdvan Çetin de oyuncu olarak yer aldı. Yönetmen koltuğunda Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini kamuoyuna duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş yer aldı. Sözlerinde, leylek köyünü ve Adem Yılmaz'ı anlatan şarkının klibinde, Yaren leyleğin mart ayında 12'nci kez geldiği köyde, Adem Amca ile buluştuğu anlara da yer verildi. DHA

Şarkı sözleri
Bahar geldi yine sen de gelince,
Çiçekler açar hep leylek köyünde
Yaren geldi yine, kondu sandala
Adem amca hadi, balık tutsana
Meşaleler yanar akşam oldu mu?
Sen hiç göçmen leylek oldun mu?
Bir masala inanıp hayal kurdun mu?
Kanatlarını takıp uçtun mu?
Yaren gözüktü gökyüzünde
Koşun çocuklar koşun leylek köyüne

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Azra’nın dostluk şarkısı
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