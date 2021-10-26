Azra’nın katiline ağır müebbet

Antalya
'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) katleden iş insanı Mustafa Murat Ayhan
hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanığın genç kızı ağına düşürmek için iş vaadiyle evine götürüp zorla tecavüz ettiği, direndiği için de kendisini şikayet edeceğini düşünerek öldürdüğü belirtildi. Savcı, zanlı Ayhan'ın, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "yakalanmamak amacıyla delillerini ortadan kaldırmak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hırsızlık" suçlarından da 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.