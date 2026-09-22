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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:27 Son Güncelleme: 22.09.2026 09:32

Aztek’e manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülasyon paylaşımları doğrultusunda soruşturma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Aztek’e manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. "@HECTORAS58" isimli kullanıcının X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Aztek’e manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı
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