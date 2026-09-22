Aztek’e manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. "@HECTORAS58" isimli kullanıcının X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.