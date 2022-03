Baagy Jeans Ne Demek? Baagy Jeans Pantolon Kalıbı Nedir?

Günümüzde giyim sektöründeki değişimle her geçen zamanda yeni modeller karşımıza çıkmıştır. En sık tercih edilen ürünler ise pantolondur. Farklı renk ve çeşitlilikte üretilen pantolonlar her yaştan ve her cinsten insanın tercih ettiği ürünlerdir. Moda trendler arasında yer alan pantolonlar daha çok bol tercih edilse de farklı özellikte modelleri de mevcuttur. Bol modeller denildiğinde baggy jeansler akla gelir. Çoğu zaman ise bu modelin ne anlama geldiği pek bilinmez. Baggy jeans ne demek sorusu da çoğunlukla merak edilir. Farklı isimlerle karşımıza çıkan bu modeller kafa karışıklığına neden olabilir. Pantolon satın alırken bu kavramların ne anlama geldiğini bilmeniz önemli bir husustur.

Baagy Jeans Ne Demek?

Giyim sektöründe pantolonlar her daim tercih edilen ürünler olarak karşımıza çıkar. Farklı renk ve çeşitlikte olan bu tarz pantolonlar, tercihlere göre değişiklik gösterir. Her dönem giyilen jeans pantolonlar, son zamanlarda bol modellerle karşımıza çıkmaktadır.

Baggy jeans isminin anlamı da bu noktada önem kazanacaktır. Bol kesim pantolon anlamına gelen baagy jeanslerin ne olduğu pek bilinmemektedir. Bu tarz modeller oldukça bol ve düşük bellidir. Bu pantolonu tercih edecekler ise bunu dikkate alarak ürünü satın almalıdır.

Baagy Jeans Kesim Ne Demek?

Bol pantolonun günümüzde yaygınlıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. Farklı renk ve çeşitlikte karşımıza çıkan pantolonlar arasında bazı kavramlara hâkim olamıyoruz. Baagy jeans pantolon da merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Bol paça pantolon olarak adlandırılan bu pantolonlar aynı zamanda düşük bellidir. Bu tür pantolonlar, patenciler ve rap şarkıcılardan esinlenilerek üretilmiştir. Baagy jeans kesim ise bol kesimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kesim pantolonların en önemli özelliği, bot ve çizmelerin üzerinden rahatlıkla geçmesidir.

Baagy Jeans Kalıp Nedir?

Pantolonlarda farklı türden kalıplar mevcuttur. Bir zamanlarda damgasını vuran baagy jeans kalıplar da günümüzde halen tercih edilmektedir. Halk arasında bol pantolon olarak adlandırılan bu modeller, 1990'lı yılların başından 2000'lerin ortalarına kadar popüler olan giyim tarzıdır. Baagy jeans kalıplar rahatlık sağlaması açısından tercih edilmektedir.