Baagy Jeans Ne Demek? Baggy Jean Pantolon Kalıbı Nedir?

90'lardan günümüze taşınan ve modern şekilde kombinlenen parçalar şu sıralar her moda sayfasında karşımıza çıkmakta. Ünlü markaların da 90'lar esintili parçaları özellikle moda takipçilerinin dikkatinde kaçmadı. Yeni dönem moda dünyasında karşımıza çıkan bazı terimlerin kafamızı karışmasını engellemek için yazımızın detaylarına geçelim.

Baagy Jean ne demek?

Baagy Jean kelime anlamı olarak karşımıza bol ve düşük bel pantolon olarak çıkıyor. Düşük bel ve fazla bol olan bu pantolonlar 90'lar modasında daha çok hiphop tarzı olarak bilinse de günümüzde baagy Jean olarak karşılığını buldu. Hem rahat bir kesiminin olması hem de spor bir şıklık katması ile jeanlere yeni bir soluk getirdiği söylenebilir.

Baagy Jean kesim ne demek?

Son dönemlerde hepimizin hayatında yer edinen ve kullandığımız boyfriend pantolonlar ile birbirine çok benzeyen iki kalıp türünden bahsediyoruz. Aralarındaki fark olarak baktığımız zaman baagy Jean kalıplar diğer bol pantolonlara göre daha salaş ve özellikle düşük bel olması ile daha dikkat çekici bir konumda.

Burada unutmamak gereken nokta ise şu karşılaşacağınız her baagy Jean kesim pantolonun düşük bel olmasını beklememelisiniz. Modanın her konuda kendini yenilemesi gibi baagy Jeanlar da düşük bel olarak kalmamıştır. Bazı ünlü markaların baagy Jean adı altında paçalarını da kısa kullanmaları ise baagy Jean kesim pantolonların daha kullanılır olmasını sağlayan bir diğer özellik olmuştur.