Baba, 2 çocuğunu vurdu

Adana'da İbrahim Kiracı (46), kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) silahla öldürdükten sonra intihar etti. Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde dün yaşanan olayda eşinden boşanan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Silahla oğlunu ve kızını göğsünden vurduktan sonra komşularına "Ben çocuklarım öldürdüm, polise haber verin" diye bağıran baba eve girip aynı silahla hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde vurulmuş halde bulunan iki çocuk ile babanın öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken baba ile iki çocuğunu cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depreminden sonra Hatay'ın Antakya ilçesinden Adana'ya yerleştiği öğrenildi.