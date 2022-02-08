Baba 28 kurşunla öldürüldü, 6 yaşındaki kızı yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesine bğalı Toros Mahallesi'nde 6 Şubat'ta, 6 yaşındaki kızıyla otomobille gezdikten sonra evine dönen Erkara, otopark girişinde 2 kişinin çapraz ateşine tutuldu.

Saldırganlar motosikletle kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri büfe işleten genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda arka koltukta oturan ve bacağından yaralanan küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu. Cinayet masası ekipleri tarafından kurulan özel ekip şüphelileri her yerde arıyor. Gözyaşları içinde toprağa verilen Kaya Erkara'nın sosyal medya hesabında profiline yazdığı "Ölüm her şeyi eşit yapar" paylaşımı dikkat çekti.