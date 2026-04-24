Baba ile 14 aylık İkra bebek darbedilmişti: Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni detaylar! ’Kızım en ufak seste...’

'ARBEDE SIRASINDA KIZIMA VURDUĞUNU GÖRDÜM'

Bilge Baca ise "Jandarma kapıda eşimle konuşuyordu. Ben de kızımı kucağıma alıp yanlarına gittim. Bu sırada Servet'in eşi yanımıza gelip 'Bu işin sonu iyi olmayacak' dedi. Sonra oğluma dönüp 'Seninle de okulda çocuklarım ilgilenecek' deyince ben de 'Ne diyorsun sen' diyerek çıkıştım. Bunun üzerine bana saldırmaya başladı. Arbede sırasında kızıma vurduklarını gördüm. İkra'nın gözünde daha önceden bir şey yoktu. Şener sopayla vurdu. İlk önce çocuk benim kucağımdaydı. Arbede sırasında yere bıraktım. Sonra N.E. beni itince düştüm. Sonra eşim bana doğru geldi ve kızımı kucağına aldı" ifadelerini kullandı. Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

'DOSYANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TEVZİSİNİ İSTEDİK'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Baca ailesinin avukatı Berika Kurt, bugün ilki görülen duruşmada sanığın kolluk iadeleri ile mahkemede söyledikleri arasında çelişki olduğunu söyledi. Bu çelişkiyi hakimin tutuklu sanığa, 'Siz çocuğa vurduğunuzu karakoldaki ifadenizde ikrar etmişsiniz ancak şu anda çocuğu görmedim, diyorsunuz. Bu çelişki hakkında ne düşünüyorsunuz' dediğini belirten Avukat Kurt, "Kendisi, olayın şokuyla hatırlamadığını iddia etti. Bu açıklamalar dahi her şeyin bilinerek ve istenerek yaptığını açık açık gösteriyor. Muhammed Baca ve Medine İkra Baca'nın avukatları olarak suçun vasfının değişmesi yani şu anda iddianame 'kasten yaralama' suçundan yazılmış olunsa da bebeğe karşı olan eylemin meydana getirdiği sonucun hayati tehlike oluşturacak düzeyde olması sebebiyle ve bunun 'Bilerek ve isteyerek yapılması' sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzini istedik dosyanın. Çünkü ilk Adli Tıp raporunda, bebeğin hayat tehlikesi olduğu yazıyor. Aynı zamanda beyin kanaması ve kafatası kırıkları da sabit. Dolayısıyla biz Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkini istedik. Bu aşamada mahkeme hakimi sanıktan ek savunma istedi. Yani suçun mahiyetinin değişmesi durumunda 'Kasten öldürmeye teşebbüs' hükümlerinin uygulanması durumunda açıklaması ne olacak, savunması ne olacak şeklinde beyan vermesini istedi savunma vermesini istedi. Önümüzdeki celseye kadar da o savunmanın alınacağını düşünüyorum" diye konuştu.