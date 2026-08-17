Baba katili gence 16 yıl hapis talebi

Konya'da annesine şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan S.C.G. (17) hakkında savcılık mütaalasını açıkladı. S.C.G'nin annesini korumak isterken haksız tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini belirten savcılık, 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

istedi. 17 Kasım 2025'te merkez Meram İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Gökçe ailesi akşam yemeği için pide yaptırmak istedi. Aile üyeleri komşudan ödünç para alıp, pideyi yaptırdı. Akşam alkollü şekilde eve dönen Ahmet Gökçe, borç para alınmasına kızarak eşini darp etmeye başladı. Araya giren S.C.G., babasını evin bahçesine çıkardı. Baba Gökçe evden ayrıldıktan kısa süre sonra bu kez elinde alkol şişeleriyle geri döndü.

ANNESİNİ KORUMAK İSTEDİ

Esma Gökçe, eve gelen eşine kapıyı açmadı. Buna sinirlenen Ahmet Gökçe, kapıyı tekmelemeye başladı. Eşiyle tartışan Esma Gökçe evden çıkıp, gitti. Esma Gökçe, yarım saat sonra eşyalarını almak için eve göndü. Karı-koca arasında yeniden tartışma çıktı. Esma, bahçe kapısına doğru yöneldiği sırada eşi peşinden gitti. Bu esnada annesine bir şey yapacağında korkan S.C.G., elindeki bıçağı babasına doğru 3 kez vurdu. Ahmet Gökçe hayatını kaybederken, gözaltına alınan S.C.G. tutuklandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan S.C.G. hakkında savcılık mütaalasını açıkladı. Savcılık olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek S.C.G'nin 'haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme' suçundan yaşının da küçük olması nedeniyle 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti.