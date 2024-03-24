Baba katilinden çirkin iftira

İzmir'de geçen yıl, balık restoranı işletmecisi babası Haşmet Gürkan'ı (54), 28 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Devrim Gürkan (30), son duruşmada, cezasında indirim alabilmek, çocukluğunda şiddet gördüğünü ve çok başarılı bir öğrenci olmasına rağmen okuldan alındığını iddia ederek babası ve amcalarını, "Eğitim hayatımda oynadılar. 16 saat çalıştırıldım. Sigortamı yapmadılar. Para vermediler" diye suçladı. Amcası Mustafa Gürkan ise sanığın iftira attığını söyleyerek tepki gösterdi. Sanık ve amcaları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce duruşma apar topar bitirildi.