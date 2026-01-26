Baba kızı öldüren sürücüye 15 yıl hapis

Elbistan ilçesinde 4 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen ve baba ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin açılan davada karar açıklandı.

Elbistan-Çoğulhan karayolu üzerinde yaşanan kazada, Salih Özer ile 12 yaşındaki kızı Nisa Özer yaşamını yitirmiş, olay ilçe genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kazaya neden olduğu belirlenen sürücü hakkında dava açıldı.

Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda sanık, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamazken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.