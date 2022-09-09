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Giriş Tarihi: 9.9.2022 21:10 Son Güncelleme: 9.9.2022 21:46

Konya'daki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Baba-oğlu birlikte öldürmüş

Konya'da trafik yüzünden çıkan ve Şükrü Çetin (61) ile oğlu Ahmet Çetin'in (32) öldürüldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Mustafa Mert Yıldırım'ın (19) trafikte tartışma yaşadığı, daha sonra evinin önüne gelen Çetin ailesine tabanca ile ateş edip 2 kişiyi vurduğu, yanına gelen babasının da elinden silahı alarak diğer 3 kişiyi vurduğu öğrenildi.

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Konya’daki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Baba-oğlu birlikte öldürmüş

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik sokakta yaşanan olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Mustafa Mert Yıldırım (19) trafikte yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Yıldırım tartışma nedeniyle kavga ettiğini sürücünün kafasına demir sopayla vurup olay yerinden ayrıldı. Çetin ailesinin üyeleri de bir yandan Yıldırım'ı takip etti diğer yandan yakınlarını çağırdı. Çetin ailesinin evlerinin önüne geldiğini gören Mustafa Mert Yıldırım kuzeni Mehmet Yavuz'u (18) çağırdı. Tabanca ile evin önüne inen Mustafa Mert Yıldırım, Ahmet Çetin ile Ali Çetin'i (27) vurdu. Yanına gelen baba Rıfat Yıldırım'da silahı oğlundan alarak Şükrü, Bekir (25) ve Yasin Çetin'i (25) vurarak yaraladı. Oğul Yıldırım'ın vurduğu Ahmet ve babasının vurduğu Şükrü Çetin kaldırıldıkları hastanede öldü.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Rıfat Yıldırım ile yanında bulunan oğlu Mustafa Mert Yıldırım'ı (19) suç aleti tabanca ile yakalayarak gözaltına alındı. Ekipler kavga olayına karıştığı belirlenen Şeyma Kaya (28), Şeyda Yıldırım (24), Mehmet Yavuz (18) ve Makbule Yıldırım'da (55) gözaltına alındı.

'ÖNCE OĞLU SONRA BABASI SIKTI'

Yaralılardan Ali Çetin ifadesinde, "Evin önüne gittiğimizde Mustafa Mert Yıldırım silahla aşağıya inip Ahmet'e ve bana ateş etti. Sonra babası silahı elinden alıp diğer üçümüze ateş etti" dedi.

Rıfat Yıldırım'ın kızları Şeyma Kaya ve Şeyda Yıldırım emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 aile üyesi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Konya'daki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Baba-oğlu birlikte öldürmüş
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