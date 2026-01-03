Baba-oğul aile dayanışmasıyla kanseri yendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Kuzey Kılıçlıoğlu (9), 3 yıl önce yakalandığı lenf kanserini, böbrek kanseri tedavisi gören babası Mustafa Kılıçlıoğlu (54) ile aynı dönemde atlattı. Zorlu süreci eşi Sonay Kılıçlıoğlu'nun (49) desteğiyle geride bıraktıklarını belirten Mustafa Kılıçlıoğlu, "Kuzey, hastaneye her gidişinde 17 gün yatıyordu. Yemeklerini hazırlayıp kavanozlara koyuyordum. O dördüncü katta ağlıyordu, ben aşağıda ağlıyordum. Diğer hasta çocukların babalarıyla birbirimize destek olduk. Bu süreçte birinin her şeyi koordine etmesi gerekiyordu, o da eşim oldu. Ben yıkıldım, eşim toparladı. Ben de 6 ayda onun sayesinde atlattım. Artık hep güzel şeyler konuşuyoruz. Kuzey'i her hafta gezmeye götürüyorum."Kanser hastalığı nedeniyle 11 yıl önce babasını, 9 yıl önce de ağabeyini kaybettiğini anlatan Sonay Kılıçlıoğlu ise "Tanı konduğunda Kuzey 6 yaşındaydı, bu hastalığı ona bir türlü konduramadık. 'İlk önce ben ayakta durmalıyım' diye düşündüm. Ortalama 6 aylık bir süreçti. Beyin sapına gitmediği için kemoterapi 4 ay sürdü. 1 yıl sıkı tedavi programına alındı" dedi.Tedavisi boyunca oğlunun moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını dile getiren Sonay Kılıçlıoğlu, "Kuzey bana 'Anne arama motoruna sorar mısın, lenfoma ne demek?' diyordu. Kanda olan bir mikrop diyordum. Kanser olduğunu bilmiyordu. Saçı dökülünce 'Aynı babana benziyorsun' dedim. Bir gün 'Kabak partisi' yaptık. Ablasının da saçlarını kestik. Her anı oyuna çevirmeye çalıştık" dedi.