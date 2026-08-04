Baba-oğul silahlı saldırıda öldü

Manisa
'nın Şehzadeler ilçesinde Y.Z. (35), eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla takip ettiği Çetin Kıtıllı (43) ve oğlu Ayaz Kıtıllı'yı (17) tabancayla öldürdü. Olay, Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı'ya, başka bir motosikletle arkalarından gelen Y.Z. tarafından tabancayla ateş açıldı. Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ve oğlu doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan İzmir'de suç aleti silahla birlikte polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.