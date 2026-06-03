Baba oğul yan yana toprağa verildi

Kaza, 31 Mayıs tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 3 ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Civan Şen ile 9 aylık oğlunun cenazeleri Antalya'ya getirildi. Dün akşam saatlerinde morga konulan baba ve oğlunun cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

'SİYAH GİYİNİN' ÇAĞRISI YAPTI

Ailenin 'siyah' giyinin çağrısına herkes uydu, cenaze yeri siyaha büründü. Yangın sırasında oğlunu korumaya çalışan baba Şen ile minik yavrusu aynı mezarda yan yana defnedildi. Kazada yaralı olarak kurtulan anne Şen, cenaze namazı öncesinde eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı annenin, "Allahım bu nasıl bir acı" feryatları cenazeye katılanların yüreğini dağladı. Cenazede Civan Şen'in anne ve babası, kardeşleri ile yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutların başında edilen dualar sırasında aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti.

YAKINLARI VE SEVENLERİ KATILDI

Öte yandan cenazeye Antalya'nın yanı sıra Batman, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden akraba ve aile dostları katıldı. Kurşunlu Mezarlığı'nı dolduran kalabalık, Şen ailesinin acısını paylaşırken cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Kazada yaralanan ve tedavisi süren 5 yaşındaki Siraç Şen'in ise annesi tarafından yangının içinden kurtarıldığı öğrenildi. Acılı aile, baba ve bebeğin yan yana toprağa verilmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı.

İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün küle döndüğü kazanın en dramatik hikayelerinden Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen, 5 yaşındaki oğulları Siraç ve henüz 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatilinde Sevda Şen'in ailesini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitti. Yaşadıkları şehir olan Antalya'ya dönüş yolunda feci kazaya yakalanan aileden anne Sevda Şen, otobüsün alev almasının ardından kucağındaki bebeğini eşine verdi, ardından camı kırıp 5 yaşındaki oğlunu dışarıya attı. Bu sırada diğer kaçan yolcuların oğlunun üzerine doğru atladığını gören anne, yine dışarıya atlayıp onu kurtarmaya çalıştı. Tam bu sırada alevlerin arasında kalan eşi Civan Şen ve 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen, can verdi.

BEBEĞİYLE BİRLİKTE CAN VERDİ

Yangından yarılı kurtulan Sevda şen, "Ailemizin yanına Kurban Bayramı için gitmiştik, dönüş yolundaydık. Bebeğime mama yapmıştım, eşim yan koltukta oturuyordu. Oğlumla diğer ikili koltukta oturuyordum. Bebeğimin mamasını yedirdikten sonra uyudu. Benim de gözlerim biraz dalmıştı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Bir anda otobüsün önü alev almaya başladı. Oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim, alevin bize doğru geldiğini görünce camı patlatıp oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı, onu ezmesinler diye ben de atladım. Eşim de arkamdan bebeği bana verir diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçmak zorunda kaldım. Eşim sanırım o kargaşada sıkıştı. Bebeğime siper olup gitmiş" dedi.