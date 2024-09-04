Baba oğula borç kurşunu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde esnaf olan baba Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin (32) alacak verecek meselesi yüzünden Metin K. (42) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.. Cinayet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre Metin K., Korkuteli ilçesinden otomobiliyle Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki iş yerinin önüne geldi. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunun Metin K. iş yeri önünde bekleyen baba ile oğlunun yanına yürüyerek gitti.Elindeki pompalı tüfekle önce baba Ramazan Tin'e, ardından oğlu Muharrem Tin'e kurşun yağdırdı. Baba-oğul ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Muharrem Tin ise ambulansla kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba-oğul Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Oomobiliyle olay yerinden kaçan Metin K.'yı polis Tefenni ilçesinde yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Metin K'nın, "Onlara araç sattım. Paranın bir bölümünü 6-7 aydır ödemeyip beni oyaladılar. Canıma tak etti. Konuşmak için geldim ancak olaylar bir anda gelişti. Olay anını hatırlamıyorum" dedi.Cinayet anı saniye saniye olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde tüfekle yürüyerek gelen M.K.'nın hiç konuşmadan ve tartışmaya girmeden önce baba Ramazan Tin'i, ardından da Muharrem Tin'i vurduğu ve aracına binip olay yerinden kaçtığı görüldü.