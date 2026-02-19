Baba-oğulu kaza ayırdı

Rize
'nin Fındıklı ilçesinde yol kenarındaki bariyere, ardından üstgeçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Adnan Aydın (55) hayatını kaybetti, babası Ziver Aydın yaralandı. Kaza önceki akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Liman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adnan Aydın'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyere, ardından üstgeçidin ayağına çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ziver Aydın yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan oğlu Adnan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Aydın, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Adnan Aydın'n, Arhavi Ulukent köyünde imam olarak görev yaptığı belirtildi.