Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:04

Baba oğulun kahreden kaderi: 6 gün arayla vefat ettiler! 14 yaşındaki Baran kurtarılamadı...

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz çocuk, Gürcistan'da hayatını kaybeden babası Yavuz Trabzonluoğlu'ndan sadece bir hafta sonra hayata veda etti.

19 Şubat Perşembe akşamı Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu'na seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed Berat Trabzonluoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 GÜN ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Feci kazada yaşamını yitiren Ahmed Berat'ın, uzun süredir siroz ve karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve geçtiğimiz hafta yük taşıdığı Gürcistan'da rahatsızlıklarına bağlı olarak fenalaşması sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki tır şoförü Yavuz Trabzonluoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi. Baba ve oğulun 6 gün arayla hayatını kaybetmesi aileyi ve yakınlarını yasa boğdu.

14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu'nun cenazesi, bugün Erenler Büyükesence Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erenler Büyükesence Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz