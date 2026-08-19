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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Baba-oğulun uyuşturucu kavgası cinayetle bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Baba-oğulun uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
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İZMİR'DE dün saat 21.15 sıralarında Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'nde 46 yaşındaki baba B.K. (46) ile 21 yaşındaki oğlu Furkan K. arasında uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Evlat ve baba arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında öfkesine hakim olamayan baba B.K., evde bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Furkan K., hayatını kaybetti. Baba B.K., kısa süre sonra pompalı tüfekle polise teslim oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Baba-oğulun uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
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