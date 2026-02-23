Baba ve 14 aylık kızına vahşi saldırı

Yalova'da komşularının sopalı saldırısına uğrayan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastanelik oldu. Büyük tepki uyandıran olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Çınarcık'ın Esenköy beldesinde satın aldıkları daireye bir yıl önce taşınan 4 çocuklu aile, kendilerini aşiret olarak tanıtan üst kat komşuları tarafından bir sürdir tehdit ediliyordu. Durumu jandarmaya daha önce bildiren Muhammet B., şüphelilerle bu kez sokakta karşılaştı. Yine tehdit edilince bir kez daha jandarmaya başvurdu. Araç içi kamera görüntülerini jandarmaya teslim etmek isteyen Muhammet B., Şener E.'nin odunlu saldırısına uğradı. Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı feci şekilde darp edildi.

Babanın burun ve baş bölgesinde, kızının ise kafasında çatlaklar olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Şener E. tutuklanırken, Servet E. ise serbest kaldı. Hastane konuşan baba, "Dört çocuğumun olmasından, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Uzaklaştırma kararına rağmen bu olay yaşandı. Evimize gitmeye korkuyoruz. Mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık" dedi. Baba ve kızına geçmiş olsun dileklerini ileten Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, şüpheli tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.