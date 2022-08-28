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Giriş Tarihi: 28.8.2022 10:46

Baba ve kızını ölüm ayırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İHA
Baba ve kızını ölüm ayırdı
Kaza, Sungurlu-Boğazkale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan ilçeye bağlı Ayağıbüyük köyüne seyir halinde olan Arzu Ambarkütükoğlu (24) yönetimindeki 19 ACH 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada sürücü Arzu Ambarkütükoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası Dilaver Ambarkütükoğlu (49) ve kardeşi Bahar Ambarkütükoğlu (21) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır sürücü Arzu Ambarkütükoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Baba ve kızını ölüm ayırdı
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