Babaannesini dolandıran torun tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Semra Şenkaya (85), evi kentsel dönüşüme girince, tamamlanana kadar torunu K.Ş. (39) ile kirada oturdu. Yeni ev teslim edildiğinde ise torununun üzerine tescil edildiği ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen torunu, işitme sorunundan faydalanarak, yaşlı kadını bankaya götürüp adına maaş kartı çıkartıp tüm birikimlerini çekti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşlı kadın savcılığa başvurarak torunu K.Ş. ve kayınbiraderi E.S.'nin de torununa yardım ettiğini öne sürüp ikili hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.Ş. ve kayınbiraderi E.S., nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.