Babaannesinin mevlidine geldi, öldürüldü

Bolu'da, 25 yaşındaki Umutcan İlter'in, önceki gün 24 yaşındaki Selcan Dönmezler'i sokak ortasında öldürüp intihar ettiği olayın detaylarına SABAH ulaştı. Bolu Mengenli olan ancak ailesi Antalya'da yaşayan Selcan Dönmezler, birkaç gün önce babaannesinin mevlidi için, anne ve babasıyla birlikte Mengen'e geldi. Genç kızın Bolu'ya geldiğini öğrenen arkadaşı Umutcan İlter, arayıp "Gel konuşalım" dedi. Alpagut Mahallesinde buluşan ikiliden Umutcan İlter, barışmak istediğini söyledi. Selcan Dönmezler ise "Artık yeter" cevabını verdi. Bu sözler üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, yanında getirdiği eski muhtar olan dedesine ait ruhsatlı tabancayı çıkaran Umutcan İlter, genç kıza 8 el ateş etti. Kurşunlardan 2'si başına isabet eden Selcan Dönmezler, kanlar içinde yere yığılırken, tabancayı bu kez kendi başına dayayan Umutcan İlter, intihar etti. Ağır yaralanan Selcan Dönmezler kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç kız, dün öğle namazını müteakip, Mamatlar köyünde, gözyaşları içinde babaannesinin yanında toprağa verildi. Kızlarının ölümü ile yıkılan anne Selma ve baba Fuat Dönmezer yaşananlara isyan etti.