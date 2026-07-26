Babadan kasap ringde şampiyon

Konya'da kilo vermek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonlukları elde eden 15 yaşındaki Salih Yiğithan Talay, gündüz kasap dükkanında babasına yardım ediyor akşamları da antrenmanlarını yapıyor. Talay, "Bu sporda Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı en yukarılarda dalgalandırmak istiyorum" dedi.

AMACI KİLO VERMEKTİ

11'inci sınıf öğrencisi olan Salih Yiğithan Talay, fazla kilolarından kurtulmak için babasının da desteği ile kick boksa başladı. Bu spora başladığında 120 kilogram olan ve kısa sürede 90 kilolara kadar düşen Talay, kısa sürede başarılar elde etmeye başladı. Bu zamana kadar il şampiyonlukları ve iki Türkiye şampiyonluğu elde eden Salih Yiğithan son olarak 12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 11. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Salih Yiğithan'ın en büyük hedefi ise Türkiye'yi dünyada başarılı şekilde temsil edebilmek.

'BABAMIN ÇOCUKLUK HAYALİ'

Talay, "Kick boks babamın çocukluk hayaliymiş. Babam o hayalini bana devretti. Dövüşenleri görünce ilk başta biraz korktum. Dövüş tarzımı geliştirdim, kendime güvenim geldi" dedi.

KASAPLIK AVANTAJ SAĞLADI

Kick boks yaparken bir yandan da baba mesleğini sürdüren Talay, "Sabah dükkanımızı açıyoruz. Akşama kadar dükkanda oluyorum sonra antrenmana gidiyorum. Kasaplık baba mesleği. Kasaplık yaptıkça bileklerim daha da güçlendi, yumruklarım daha sert ve güçlü oldu. İşim dolayısıyla darbelere, kana, yaralara alışkınım. Bu bana avantaj sağlıyor. Düzenli spor yapıyorum. Bu sporda bayrağımızı en yüksek yerlerde dalgalandırmak istiyorum" dedi.