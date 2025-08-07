Babadan oğula güreş sevdası Ata sporunu nesillerdir yaşatıyorlar: Güreşçi Toprak ailesi madalyalara doymuyor

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Halil Toprak (40), güreşçi babası ve dedesinden aldığı ata sporu güreşe olan tutkusunu, çocukları ve yeğenlerine aşılıyor. Toprak, her daim onların yanında bulunarak desteğini esirgemiyor. Turnuvadan turnuvaya koşan çocuklar, müsabakalarda derece alıyor ve madalyalara doymuyor. Güreşçi babanın oğlu Hacı Muhsin (12) kulüpler arası U-13'de 41 kiloda Türkiye üçüncüsü, yeğeni Süleyman (12) ise kulüpler arası U-13 Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda şampiyon olurken, 13 yaşındaki kızı Aylin, İstanbul Şampiyonu, 9 yaşındaki kızı Birsen de turnuvalarda Türkiye ikincisi oldu. Ailenin gurur tablosu olan minik güreşçilerin hedefi ise ileride dünya olimpiyat şampiyonu olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

"ÇOCUĞUN AİLE DESTEĞİNİ HER DAİM GÖRMESİ LAZIM"

SABAH'a konuşan Halil Toprak, "Güreş bizim ata sporumuz. Babam ve dedem bu spora çok meraklıydı. Biz bu sporu profesyonel bir hale getirmek istedik. Daha önce amatörce köylerde, düğünlerde, derneklerde güreşirdim. Bu adımı daha da ileriye taşımak için oğlumu, kızımı ve yeğenimi de eğittik. Yeğenim Süleyman, kendi çocuklarımla bu yaşına kadar bir gün ayrı kalmadı ve güreşe beraber adım attılar. Şu an başarıyla gidiyoruz. Ben de çocuk yaşlarımdan beri hep güreştim. Çocuklarımla beraber meydanlara çıkıyoruz. Çocuklarımızda genetik de var. Hocalarımız da bu süreçte çok destek veriyor. Aile boyu güreşle devam ediyoruz. Özellikle spor dallarında çocuklarda bir yatkınlık varsa aileler peşlerini bırakmasın, sürekli evlatlarının arkasında durmalılar. Sadece git gel ile olacak bir iş değil, evlatlarınızla beraber koşturmanız lazım. Çocuğun aile desteğini her daim görmesi lazım" dedi.

"BAYRAĞIMIZI AVRUPA'DA DALGALANDIRACAĞIZ"

Halil Toprak'ın yeğeni Süleyman Toprak ise, "Güreşe amcamın tavsiyesiyle başladım. Bu sporda çok zorluklar yaşadım ama hedefim büyük. Ailemin ve amcamın bana çok desteği oldu. 3-4 ay sakatlandığım zamanlar oldu, ailem sayesinde tekrar ayağa kalktım. İleride hedefim Avrupa'da dünya olimpiyat şampiyonu olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu. Güreşçi Hacı Muhsin Toprak de, "Ailem güreş sevdasını bana çok küçükken aşıladı ve bu spora başladığımda kendimi keşfettim. Kuzenimle birlikte farklı şehirlerde turnuvalara katılıyoruz. Ailemin ve hocalarımın emeği çok büyük, güreşle beni tanıştırdıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum" ifadelerini dile getirdi.