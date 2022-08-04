Babadan sonra oğlu da öldü

ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayınca boğulan 50 yaşındaki Ramazan Aslan'dan sonra hastanede yaşam mücadelesi veren 9 yaşındaki Melih de hayatını kaybetti. 24 Temmuz'da Narlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oğlu ile keçi otlatmaya çıkan Ramazan Aslan, Melih'in DSİ'ye ait sulama kanalına düştüğünü görünce hemen suya atlamış, küçük çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılırken, babanın cansız bedeni bir gün sonra bulunmuştu. Adana'da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Melih ise yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak hayata veda etti.