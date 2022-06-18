Babalar Günü ne zaman, yarın mı? 2022 Babalar Günü tarihi ne, bu yıl ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü ne zaman, yarın mı diye merak eden pek çok kişi internette bu özel günün tarihini araştırıyor. Ebeveynlerimizin onurlandırıldığı bu özel günle ilgili olarak 2022 Babalar Günü tarihi ne, bu yıl ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor sorusu yanıt arıyor. İşte bu yılki Babalar Günü tarihi, önemi, kutlanacağı gün ve diğer detaylar!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya çapında farklı tarihlerde kutlansa da çoğunlukla birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Türkiye'de de bu tarihte kutlanan özel ve bir o kadar anlamlı olan bu tarih Anneler Günü vesilesiyle tarihte oluşmuştur. Vatandaşlar şimdi 2022 Babalar Günü tarihini merak ederek araştırıyor.
Babalar Günü ne zaman kutlanacak sorusu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konulardan biri haline geldi. Babalar Günü bu yıl ülkemizde 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanılması kararlaştırılan Babalar Günü, hediyeler ve güzel sözlerin paylaşılacağı gün olacak…
BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ GEÇMİŞİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat.
Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı.
Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla kendini hissettiriyor. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka.
Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri.
Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.