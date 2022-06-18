Babalar Günü ne zaman, yarın mı? 2022 Babalar Günü tarihi ne, bu yıl ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü ne zaman, yarın mı diye merak eden pek çok kişi internette bu özel günün tarihini araştırıyor. Ebeveynlerimizin onurlandırıldığı bu özel günle ilgili olarak 2022 Babalar Günü tarihi ne, bu yıl ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor sorusu yanıt arıyor. İşte bu yılki Babalar Günü tarihi, önemi, kutlanacağı gün ve diğer detaylar!

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya çapında farklı tarihlerde kutlansa da çoğunlukla birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Türkiye'de de bu tarihte kutlanan özel ve bir o kadar anlamlı olan bu tarih Anneler Günü vesilesiyle tarihte oluşmuştur. Vatandaşlar şimdi 2022 Babalar Günü tarihini merak ederek araştırıyor.