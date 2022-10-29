Babalık davasını adli yardımla açtı

İzmir'de müteahitlik yapan Zeki Sabuncu'nun 1991'de birlikte yaşadığı A.Ç.'den olan kızı B.Ç. (30) ve oğlu T.Ç.(24) işadamına babalık davası açtı. İki çocuk, yapılan DNA testiyle 186 milyon lira serveti olan Sabuncu'nun çocukları olduklarını kanıtladı.Mahkeme kararıyla Zeki Sabuncu'nun nüfusuna geçen T.Ç. ile B.Ç.'ye Hollanda vatandaşlığı hakkı doğdu. İki kardeş vatandaşlık hakkı için Hollanda Konsolosluğu'na yazı gönderdi.T.Ç. dava sürecini SABAH'a anlattı:"Davayı adli yardımla açtık. Devletimize böyle bir imkân tanıdığı için çok teşekkür ederim. Hollanda Konsolosluğu'na da vatandaşlık hakkıyla ilgili yazı gönderdik.Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'Bize bugüne kadar neden babalık yapmadın?' diye sormak istiyorum.Neden bizimle ilgilenmediğini öğrenmek istiyorum." Avukat Varol Turbay, "Zeki Sabuncu'nun ekonomik durumu çok iyi olmasına karşın, oğlu T.Ç.'nin maddi durumu yetersizdi. Mahkeme harcı ödeyecek durumu yoktu. Davayı da adli yardımla açtık. Davaya bakan hâkim de bu talebimizi yerinde buldu" dedi.