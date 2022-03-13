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Giriş Tarihi: 14.3.2022

‘Babamı, annemi bıçaklarken gördüm’

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Babamı, annemi bıçaklarken gördüm’
İSTANBUL Maltepe'de, geçen yıl temmuzda eşi Ümit Filiz tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Filiz'in ölümüne ilişkin davada 7 yaşındaki kızının dehşet anına şahit olduğu ortaya çıktı. Küçük bedeni hafızasından bir ömür çıkaramayacağı en korkunç görüntülere maruz kalırken o bir masanın altına saklandı. Defalarca şikâyetçi olduğu eşi tarafından 39 bıçak darbesiyle katledilen talihsiz kadının kızı, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde konuşmakta zorlansa da can yakan sözler söyledi: "Gece uyanmıştım. Yerde kanlı bir ayak izi vardı. Babamı annemi bıçaklıyorken gördüm. Bu kadar. Sonrasını anlatmak istemiyorum ama sonrasını gördüm."

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‘Babamı, annemi bıçaklarken gördüm’
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