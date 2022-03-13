‘Babamı, annemi bıçaklarken gördüm’

İSTANBULMaltepe'de, geçen yıl temmuzda eşi Ümit Filiz tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Filiz'in ölümüne ilişkin davada 7 yaşındaki kızının dehşet anına şahit olduğu ortaya çıktı. Küçük bedeni hafızasından bir ömür çıkaramayacağı en korkunç görüntülere maruz kalırken o bir masanın altına saklandı. Defalarca şikâyetçi olduğu eşi tarafından 39 bıçak darbesiyle katledilen talihsiz kadının kızı, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde konuşmakta zorlansa da can yakan sözler söyledi: "Gece uyanmıştım. Yerde kanlı bir ayak izi vardı. Babamı annemi bıçaklıyorken gördüm. Bu kadar. Sonrasını anlatmak istemiyorum ama sonrasını gördüm."