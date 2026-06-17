Babamın iyilikleri bana kanat oldu

Adana'da 12'nci kattan düşen ve mucize eseri hayatta kalan Ecrin Deniz Karaca (14), 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra "Baba, sizi bırakmayacağım" sözünü tutan Ecrin için kazanın yaşandığı binanın önünde pasta kesilip balonlar uçuruldu. Babasının yardım yaptığı çocukların duaları sayesinde hayatta kaldığını söyleyen Ecrin, "Hayatımın geri kalanında babam gibi iyilik yapmaya karar verdim" dedi.

'SİZİ BIRAKMAYACAĞIM'

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca (14), 4 Haziran'da bahçede oyun oynayan kardeşine bakmak için çıktığı apartmanın 12'nci katındaki merdiven boşluğu penceresinden düştü. Bacağında kırıklar oluşan Karaca, ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdan çıkan küçük kızın ilk sözleri ise "Baba, sizi bırakmayacağım" oldu. Mucize eseri hayatta kalan Ecrin, 11 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi.

BALONLAR UÇURDULAR

Ambulansla evine getirilen Ecrin Deniz Karaca'yı, komşuları pasta ile karşıladı. Mumları üfleyip düştüğü sundurmanın altında balon uçuran Ecrin ve ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Kendini iyi hissettiğini söyleyen Karaca, "Hayatımın geri kalanında babam gibi iyilik yapmaya karar verdim. Çünkü babamın yardım ettiği yetim kız çocuğu Melek'i ilk düştüğüm an bana sarılırken gördüm. Tamamen iyileşince ilk onun yanına gideceğim. Babamın, yardıma ihtiyacı olan çocuklara yaptığı iyilikler bana kanat oldu ve onların dualarıyla hayatta kaldım. İyi ki var" dedi.

EL ELE İYİLİK KANATLARI

Baba Hakan Harput Karaca ise "Tedavi süreci evde devam edecek. Kendisi de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde biz 5 ay Hatay'da kaldık. Adana'ya döndüğümüzde arkadaşlarımla, 'El Ele İyilik Kanatları Derneği'ni kurduk. Gönüllü olarak birçok çocuğa yardım ediyorduk. Bu olayın ardından arkadaşlarım beni arayarak 'Kızını oradan indiren İyilik Kanatları oldu' dediler. Gerçekten öyle oldu. Hamdolsun, Rabbim yaptığımız iyilikleri karşılıksız bırakmadı. Bu iyiliğin gücüdür" ifadelerini kullandı.