Baban kardeşımı bulur değil mı?

Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde ilginç detaylar olduğu ortaya çıktı. Savcılıktaki ifadesinde tutuklu valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel, Aygül Doku'nun Gülistan için söylediği sözleri aktardı. Sonel, "Aygül Doku ile öğretmen evinde karşılaştım. Bana nahif bir dille 'Ablacım baban kardeşimi bulur de mi' dedi. Ben de 'Bulunur ablacım, biz de bunu istiyoruz, neden bulunmasın' dedim" dedi. Türkay Sonel ayrıca ABD'de tutuklu olan firari Umut Altaş'ın gözaltı operasyonundan 6-7 ay önce arayarak kendisinden 10 bin dolar borç istediğini, ancak öğrenci olduğu için bu kadar borç vermesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!