Babası için 4.5 ay pedal çevirdi

Almanya'da büyüyen Madeline Hoffmann (33), 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. O dönem Avustralya'nın Sydney kentinde moda tasarımcılığı yapan Hoffmann, babasıyla tanışmak için bir yolculuğa karar verdi. İşinden istifa eden Hoffmann, Almanya'ya döndü ve 23 Ağustos 2022'de Türkiye'ye gelmek üzere bisikletle yolculuğuna başladı.4.5 ay süren yolcuğun ardından Kayseri'ye ulaşan Hoffmann, babası Duran Tekin (64) ile buluştu. Hoffmann, yarı Türk olduğunu öğrenince kökeninin diğer yarısını keşfetmek ve kendini bulmak için yolculuğa çıkmaya karar verdiğini belirterek "Farklı duygular vardı, çünkü babamla ilk defa buluşacaktım. Apartmanın girişinde bakmaya korktuğum için kapıya sırtımı döndüm. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti" dedi. Baba Tekin de 1973'te Almanya'ya gittiğini belirterek, "İki kızım oldu. Büyük kızımla 28 yıl sonra Almanya'da görüştüm. Madeline Avustralya'da olduğu için görüşemedim. İlk kez birbirimizi görüyoruz" diye konuştu. AA