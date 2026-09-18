Babası yaptı kızı uçuracak

ürkiye'nin ilk profesyonel kadın sivil akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19-20 Eylül'de düzenlenecek 11. Sivrihisar Hava Gösterileri'nde (SHG Airshow) gösteri yapacak. Şener, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki organizasyonda babası ve ekibinin hazırladığı 400 beygir gücündeki "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla gökyüzünde zorlu manevralar sergileyecek. Çocuklarla iletişime önem veren Şener, 12 yaş ve altı çocuklar için ücretsiz olacak etkinlikte Nu.D-36 ve Vecihi 14'ün replikalarının da uçacağını belirtti. Gösteri öncesinde yoğun kamp dönemleri geçirdiklerini vurgulayan pilot; hava durumu, seyirci pozisyonu ve motor göstergelerini dikkate alarak matematiksel hesaplara dayalı uçuş planları hazırladıklarını söyledi. Havada hiçbir manevranın gelişigüzel yapılmadığını ifade eden Şener, risklerin önceden hesaplandığını aktardı. Akrobasi uçuşlarında kendilerini sporcu gibi hazırladıklarını belirten Şener, uçuş sırasında ağırlığının üç katına ulaşan G kuvvetine dayanabilmek ve dirençli kalabilmek adına yoğun zihinsel ile fiziksel antrenmanlar gerçekleştiriyor. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör