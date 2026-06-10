Babasına arkadaşlarıyla beraber bombalı tuzak kurmuştu! Vicdansız evladın cezası belli oldu

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, Polat E.'nin babasını öldürerek mirastan pay elde etmeyi amaçladığı, Abas A. ile birlikte eylemi önceden planladığı belirtildi. Kararda, sanıkların yaklaşık 2 ay boyunca cinayeti nasıl işleyeceklerini konuştukları, silahla öldürmenin iz bırakacağını düşündükleri için servis aracına patlayıcı yerleştirme yöntemini seçtikleri ifade edildi. Patlayıcı düzeneğinin hazırlanması için malzeme temin edildiği, düzenek kurulduğu ve mağdurun kullandığı araca yerleştirildiği kaydedildi. Mahkeme, HTS kayıtları, banka hareketleri, telefon incelemeleri, olay yeri inceleme ve kriminal raporlar ile sanık beyanlarının suçun sabit olduğunu ortaya koyduğunu değerlendirdi. Gerekçeli kararda ayrıca, Berkant K.'nin patlayıcı düzeneğinin hazırlanması ve kurulması aşamalarında diğer sanıklara yardım ettiği, gerekli malzemelerin temin edilmesine katkı sunduğu ve sanıkları yönlendirdiği belirtildi. Mahkeme, bu nedenle Berkant K.'nin eyleme 'yardım eden' sıfatıyla iştirak ettiğine hükmetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör