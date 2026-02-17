Haberler Yaşam Haberleri Babasını 12 bıçak darbesiyle katleden evlat tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 14:18

Babasını 12 bıçak darbesiyle katleden evlat tutuklandı

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde babasını 12 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve ölene kadar başında bekleyen evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti.Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Gürün (39)çıkan tartışma sonrası babası Bayar Gürün'ü (67) 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evladı tarafından canice katledilen baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan dehşetin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine kapıyı açmadığı, babası hayatını kaybedene kadar başında beklediği öne sürülen ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ali Gürün jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kaman İlçe Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

